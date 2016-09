Oficinas culinárias são destaque do Turismo de Galpão, no Parque Harmonia, neste domingo

No segundo dia de atividades, neste domingo (04) o projeto Turismo de Galpão oferece diversas oficinas sobre a gastronomia gaúcha para quem visitar o Acampamento Farroupilha, no Parque Maurício Sirotsky (Harmonia). Também serão realizadas atividades na Fazendinha, danças e música e o chimarrão.

A programação começará às 11h, com visitação a Fazendinha, onde os participantes conhecerão e vivenciarão o dia a dia campeiro. Já às 15h, o Piquete Estância das Águas realizará a oficina Genealogia: A ciência da história da família. As atividades culinárias serão às 17h, em três modalidades: carreteiro, cuca e arroz de leite.

A oficina Carreta e Carreteiro: um pouco da história do nosso pago também acontecerá na Fazendinha. No mesmo horário, o Piquete Tropilha Crioula ensinará como fazer cuca e o Piquete Severo Rotchê mostrará o passo a passo da sobremesa arroz de leite. Às 19h, o Piquete Estâncias das Águas oferecerá outra atividade: o patrão da entidade Lidson Bassani apresentará o modo de preparo do chimarrão. Já o galpão do CTG Herança Pampeana (Carris) será palco da apresentação do Coral 1ª Região Tradicionalista.

As inscrições para as oficinas e atividades do Turismo de Galpão devem ser feitas no Espaço de Hospitalidade, localizado próximo à entrada principal do Parque Harmonia, ao lado do Centro de Eventos Casa do Gaúcho. O local é o ponto de referência e de informações sobre toda a programação e de recepção aos visitantes que são atendidos por recepcionistas que dominam outros dois idiomas (inglês e espanhol).

Ali também são disponibilizados materiais impressos sobre as atividades, mapa com a localização dos galpões que participam do Acampamento Farroupilha, além de informações turísticas da cidade. O Espaço de Hospitalidade do Turismo de Galpão funciona diariamente, das 9h às 22h.

