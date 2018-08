Oficinas da Unimed Porto Alegre promovem saúde, bem viver e bem comer

Com o avanço da idade, as rotinas alimentares tendem a mudar, pois o paladar sofre alterações gustativas. Em alguns casos, o desejo por alimentos mais doces aumenta, elevando os riscos de diabetes. Por isso, a Unimed Porto Alegre, por meio do programa Saúde do Idoso, promove entre as atividades do mês de agosto a oficina Alimentando Corpo e Alma, para ensinar sobremesas saudáveis.

A atividade faz parte do Programa Viver Bem e ocorre em Porto Alegre de forma gratuita. As oficinas são exclusivas para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 0800 510 46 46 eunimedpoa.com.br/blogviverbem.

Programação completa:

Oficina Saber Social/ 8 de agosto/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS) / 14h às 15h

Oficina Conversando Sobre a Sabedoria de Vida/ 15 de agosto/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS) / 14h às 15h30

Oficina Sarau Memórias/ Estimulando sua memória/ 23 de agosto/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)/ 10h40 às 12h

Oficina Alimentando Corpo e Alma/ Sobremesas Saudáveis/ 31 de agosto/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)/ 14h30 às 15h30

