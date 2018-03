A Coordenadoria da Juventude e Diretoria dos Direitos Humanos da Capital, em parceria com a Top Cursos Brasil, oferece 220 vagas gratuitas para oficinas e workshops de qualificação de jovens com até 20 anos de idade. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, no site www.topcursosbrasil.com.br. Informações complementares pelo telefone (51) 3086-6900.

