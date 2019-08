O PGA (Programa Gaúcho do Artesanato), através da Casa do Artesão de Porto Alegre, realizará oficinas gratuitas na próxima semana. Tecelagem, técnicas de patchwork e cartonagem estão entre as opções. O Programa Gaúcho do Artesanato incentiva a profissionalização. Mais informações no site da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) – www.fgtas.rs.gov.br.

Deixe seu comentário: