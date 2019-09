Oficinas gratuitas de construção civil para mulheres serão oferecidas em Esteio a partir de amanhã

Nesta sexta-feira (27) e no sábado (28) acontecerão oficinas em Esteio, totalmente gratuitas, para mulheres interessadas em entrar no ramo da construção civil. Serão trabalhados, na teoria e na prática, temas como hidráulica, cerâmica, alvenaria e pintura predial.

Na sexta, das 8h30 às 18h, as participantes receberão dicas sobre soluções rápidas, eficientes e baratas para resolver problemas com canos furados, entupimentos, azulejos quebrados e buracos na parede. Neste mesmo dia também está prevista atividade de assentamento de cerâmica, colocação de rejunte e argamassa. A aula acontece na Loja TaQi, localizada na avenida Presidente Vargas, 2846, no Centro de Esteio.

No sábado, a atividade acontecerá das 8h às 17h, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), localizada na rua Vereador Ernesto de Menezes, 52. A aula será prática e de pintura.

As inscrições podem ser feitas na própria loja, até sexta, e todas as participantes ganharão certificado.

