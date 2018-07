Oficinas gratuitas de tecnologia da Happy Code, na Saraiva do Shopping Iguatemi, são atração para a garotada no final de semana

Em parceria com a Saraiva, a Escola de tecnologia Happy Code, inaugurada neste ano em Porto Alegre, preparou uma programação especial para crianças e adolescentes de 5 a 14 anos neste final de semana. Na Saraiva do Shopping Iguatemi, serão realizadas oficinas gratuitas de Minecraft e Youtuber no sábado (21) e no domingo (22). Nas oficinas de Minecraft, as crianças aprendem a fazer uma modificação (Mod) no jogo através da programação, e nas oficinas de Youtuber aprendem a editar um vídeo, fazendo uma sobreposição de telas no estilo Gameplay.

As atividades têm duração de aproximadamente uma hora e são destinadas à faixa etária entre 5 e 14 anos. Para garantir a participação é importante fazer a inscrição prévia com a Happy Code, porque na hora e no local as vagas irão depender da disponibilidade.

Serviço

O quê: Oficinas de tecnologia para crianças e adolescentes

Promoção: Happy Code e Saraiva

Onde: Saraiva do Shopping Iguatemi

Dia: 21/07 (sábado)

Horário: 14h às 21h

Dia 22/07 (domingo)

Horário: das 15h às 19h

Inscrições: gratuitas, pelos seguintes canais:

Telefone: (51) 3907-0101

Whatsapp: (51) 99177-7715

Email: poa.mostardeiro@happycodeschool.com

Deixe seu comentário: