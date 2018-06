Oficinas mecânicas são fiscalizadas em Porto Alegre após denúncias sobre fraudes no conserto de veículos acidentados

Policiais Civis das Delegacias Especializadas na Defesa do Consumidor e de Repressão ao Roubo de Veículos do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), em conjunto com o Ministério Público Estadual, os Procons Estadual e Municipal e o Conselho Regional de Engenharia, realizaram, na quinta-feira (21), uma operação para fiscalizar oficinas mecânicas localizadas nos bairros São Geraldo, Navegantes e Floresta, em Porto Alegre.

Foram vistoriados três estabelecimentos. Após a instalação de uma CPI (comissão parlamentar de inquérito) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, devido ao recebimento de denúncias dando conta de possível cometimento de fraudes envolvendo o conserto de veículos sinistrados no Estado, foi formada uma força-tarefa para fiscalizar as oficinas mecânicas prestadoras desses serviços.

Na ação de quinta, os agentes públicos inspecionaram diversos veículos que se encontravam nesses estabelecimentos para reparo, verificando se as peças de reposição utilizadas no conserto desses carros eram efetivamente genuínas (originais), de acordo com o que prevê os contratos das seguradoras veiculares firmados com os consumidores gaúchos e a legislação vigente.

Também houve a verificação de procedência e qualidade das peças e serviços prestados nas oficinas visitadas, analisando-se todas as notas fiscais relativas à aquisição e venda desses produtos aos consumidor final. Além disso, os agentes fiscais analisaram se itens considerados de segurança veicular, como, por exemplo, longarina, rodas, barra da direção, entre outros, estavam sendo integralmente repostos por outros de idêntica qualidade e sem uso, em vez de apenas retificados. Esses itens, uma vez danificados em um acidente de trânsito, jamais devem ser reaproveitados, mas sim integralmente repostos por outro sem uso e genuíno, por serem considerados essenciais ao bom funcionamento e, principalmente, por serem responsáveis pela integral segurança veicular.

Os policiais civis também verificaram se, no reparo veicular realizado nessas oficinas, não estão sendo utilizadas peças oriundas de veículos roubados ou furtados. Durante a inspeção desses estabelecimentos, foram apreendidas algumas peças utilizadas no reparo de veículos sinistrados, por haver indícios de que não se tratam de itens originais, a fim de que sejam submetidas à perícia oficial.

A Delegacia Especializada na Defesa do Consumidor instaurou um inquérito policial para a integral apuração dos fatos sob a ótica penal e, se resultar comprovada a fraude no decorrer da instrução procedimental, poderão os responsáveis legais ser responsabilizados criminalmente pela prática, em tese, de crime contra as relações de consumo e estelionatos.

