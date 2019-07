Oh my God! Apartamento idêntico ao da série “Friends” está disponível para aluguel em Florianópolis

Por Anna Dalbem*

As paredes e portas roxas, a moldura amarela no olho mágico e uma cozinha com diversos utensílios. Isso te lembra algo? Sim, o primeiro apartamento temático de “Friends” no Brasil existe! Localizado em Florianópolis, o ambiente fica em um studio no bairro Pantanal. “Chandler, Joey, Ross, Monica, Rachel & Phoebe? Eles estão aqui! O famoso apartamento da Monica, cenário principal da série de Friends! Este é um Studio com uma recriação do apartamento que fica em Greenwich Village em NY”, diz a descrição do apartamento, que está disponível para reserva no Airbnb. O lugar apresenta detalhes do famoso cantinho dos personagens mais queridos dos anos 90 e hospeda até três pessoas!

As diárias do apartamento custam a partir de R$90.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

