Ohana Conciergerie promove evento em comemoração ao Mês do Idoso

No próximo dia 30 de outubro, no Parque Moinhos de Vento, em parceria com o Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS, a Ohana Conciergerie promoverá, em comemoração ao Mês do Idoso, o COMVIVA +60, evento que terá um combinado de ações de convivência com a proposta de apresentar a velhice como uma fase a ser vivida com cuidado e prevenção, mas em que bem-estar, alegria, atividade física são componentes para a saúde e a longevidade com qualidade. Buscando, assim, desvincular a velhice das questões apenas relacionadas a doenças e limitações físicas. Ações diferenciadas, funcionais e conceituais, terão seu resultado potencializado, gerando percepções, experiências e atitudes favoráveis junto à comunidade.

Programação:

– Medição da pressão arterial, verificando peso altura (calculando o IMC) e a força de preensão palmar, realizando orientações para uma vida saudável pelos Mestrandos e Doutorandos do Projeto de Longevidade do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS;

– Orientação quanto ao uso de celulares, por um Concierge para Mídias Digitais da Ohana Conciergerie

– Realização de jogos de carteado, com um Concierge de Entretenimento da Ohana Conciergerie;

– Oficina de tinta guache para crianças por profissional da Mercur;

– Distribuição de balões para crianças pela Mercur;

– Oficina sobre o que é bem-estar

– Dicas de maquiagem para mulheres maduras por esteticista especializada da Panvel Farmácias;

– Realização de atividade de reflexão a respeito do significado da velhice com os participantes de todas atividades, por profissionais da área de educação da Mercur;

– Prática de Gerontomotricidade com Clarissa Printes, Doutora em Ciências Aplicadas a Atividade Física e Desporto pela Faculdade de Medicina da Universidade de Córdoba, Espanha;

– Circuito de Atividades Intergeracional com Daniela Stein, Educadora Física e Gerontóloga.

– Aula de Dança Circular Sagrada com Rita Longarai, da Equipe CorpoMovimento, Educadora Física e Mestre em Gerontologia Biomédica.

– Disponibilização de água Acqualive para todos

– Disponibilização de borrifador de água termal Acqualive e de protetor solar panvel para os participantes da atividades externas.

– Entrega de chocolates funcionais Doce Razão a todos que realizarem as medições de saúde.

O quê: COMVIVA +60

Quando: 30 de outubro, das 9 às 13 horas

Onde: Parque Moinhos de Vento

