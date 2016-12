Oi abre novo ponto de atendimento no Rua da Praia Shopping

A Oi inaugurou neste mês de dezembro o seu novo ponto de atendimento no Rua da Praia Shopping, no Centro de Porto Alegre (Rua dos Andradas, 1001 – pavimento Caldas Junior). O quiosque conta com funcionários preparados para atender demandas referentes aos produtos e serviços da Oi (telefonia fixa, móvel, internet e OiTV), os mais completos do mercado. O ambiente do quiosque possui design diferenciado de acordo com a nova marca da Oi, que passou por uma evolução no início do ano e está muito mais interativa, digital e dinâmica. A Oi agora passa a contar com pontos de venda nos principais shoppings de Porto Alegre como o Iguatemi, Praia de Belas, BarraShoppingSul e Shopping Total.

A Oi esta prospectando novos franqueados em cinco cidades do Rio Grande do Sul para abrir seu próprio negócio com a marca Oi em 2017, são elas: Alvorada, Cachoeira do Sul, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Torres. Com um dos melhores retornos de investimento do mercado e uma marca entre as mais importantes do país, presente em todo território nacional, a Oi oferece aos franqueados métodos e processos consolidados, gestão e suporte profissionais e amplo programa de treinamentos. Para ser um franqueado ou representante comercial da Oi, focado em venda de produtos e serviços, é necessário: Ter identidade com a marca e com o negócio Oi; Ter perfil mobilizador e comunicativo, focado em resultados e excelência de atendimento; Ter visão geral de liderança, gestão de pessoas e finanças; Estar à frente da operação da loja.

No Rio Grande do Sul, a Oi investiu mais de R$ 216 milhões de janeiro a setembro de 2016, registrando aumento de mais de 21% nos investimentos no estado em comparação com igual período do ano passado. A companhia levará a cobertura 4G a nove cidades gaúchas até o dia 31 de dezembro: Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Passo Fundo, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Sapucaia do Sul e Uruguaiana. A Oi já oferece cobertura 4G nas cidades de Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão (9). No Estado, a Oi conta com aproximadamente 5 milhões de clientes (2,6 milhões somente na telefonia móvel).

