Oi avança na sua estratégia de IoT com o lançamento de plataforma de gestão

A Oi avança na sua estratégia de IoT (Internet das Coisas) e traz para os clientes corporativos uma nova plataforma de gestão de serviços que permite melhor gerenciamento do negócio, com conhecimento e controle das atividades. Inicialmente implementada para a solução Oi M2M, a plataforma, que possibilita os usuais serviços de POS (point of sale), rastreamento, telemetria, entre outros, dá importante passo na cadeia de valor do cliente e viabiliza a adição de linhas e upgrade de franquias, sem a necessidade de contato com áreas comerciais ou call center – novidade que gera autonomia, reduz custos e aumenta a produtividade das empresas.

Com ambiente de gestão via internet, a plataforma oferece também liberdade no gerenciamento de acessos, nas solicitações de serviços e análises de desempenho. Com isso, a oferta M2M da companhia para grandes e médias empresas, passa a dispor de franquia compartilhada e dinâmica – facilitando a adição de novas linhas ao automatizar o somatório destas à franquia total –, além de envio grátis de 5 SMS por linha e funcionalidade de alerta de fraude. Junto aos benefícios mencionados, a Oi concede o Trade In, opção para o cliente ativar o serviço em até 60 dias, evitando faturas antes da utilização das linhas.

“O mercado de M2M deve crescer 13,5% ao ano até 2021, segundo projeções da Frost & Sullivan. Com o Oi M2M, planejamos seguir essa tendência e aumentar a nossa base em 70%. Investimos no desenvolvimento desta plataforma para oferecer ao mercado uma solução completa, que gere autonomia e flexibilidade, além de nos aproximar cada vez mais do mundo da internet das coisas, um pilar importante dentro da nossa estratégia de negócios”, afirma Rodrigo Shimizu, diretor de Marketing do B2B.

A nova plataforma vai alavancar o atual serviço de M2M, sendo também alicerce para diversos segmentos que necessitam de serviços para monitoramento e acompanhamento online de mobile payment, rastreamento de veículos, produtos ou pessoas, monitoramento de câmeras, serviços de empresas concessionárias ou prestadoras de serviço.

