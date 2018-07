Oi firma parceria estratégica com Huawei e avança na reestruturação operacional para transformação e crescimento da rede

A Oi anunciou nesta quarta-feira (25/7) a assinatura de parceria estratégica com a Huawei, líder global em tecnologias de informação e comunicação, para atuar na reestruturação operacional prevista no seu plano de recuperação judicial, que está focado na expansão da rede de fibra ótica e no aumento da cobertura de dados móvel. Novos contratos com fornecedores de equipamentos vão sustentar a transformação de toda a rede de banda larga fixa e móvel da Oi. Um novo modelo de negócio está sendo adotado para a implantação da infraestrutura de fibra ótica até a casa do cliente (Fiber to The Home – FTTH), possibilitando à Oi ampliar e acelerar a oferta dos serviços Oi Fibra e Oi TV. A negociação contribui para uma maior eficiência operacional a partir da consolidação de fornecedores por tecnologia e/ou por região na área de atuação da companhia.

A parceria com a Huawei foi formalizada nesta terça-feira (24/7) na sede da empresa chinesa, em Shenzhen. Participaram do ato o presidente do Conselho de Administração da Oi, José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, o presidente da Oi, Eurico Teles, e o diretor de Operações da companhia, José Claudio Moreira Gonçalves, além do diretor de Engenharia, André Ituassu, e do diretor de Suprimentos, Marcello Cunha.

Da parte da Huawei, estiveram presentes o Chairman da companhia, Dr. Liang Hua, o vice-presidente global de Redes Wireless, Mr. Zhou Yuefeng, o vice-presidente global de Redes Fixas, Mr. Wei Feng, e o presidente para América Latina, Mr. Zhou Zhilei. Também estiveram presentes o presidente da Huawei Brasil, Yao Wei, o presidente da área de Operadoras para a Huawei Brasil, Derrick Sun, o vice-diretor da conta da Oi, Wesley Wang, além de Lidia Quanling, da área de relações públicas da Huawei no Brasil.

Rentabilização de ativos da Oi

O novo modelo de negócio para implantação de fibra ótica, que busca maximizar a rentabilização dos ativos existentes na Oi e associar a realização de novos investimentos ao resultado das vendas de serviços em cada região, será potencializado com os novos contratos. Assim, a Oi investirá num formato just in time, evitando a construção de infraestrutura ociosa e atendendo com mais precisão a demanda dos clientes por uma banda larga mais robusta. Este modelo já vem sendo implantado em alguns municípios e será acelerado agora com a expansão da rede da Oi.

Em outra frente de transformação, a Oi iniciará a modernização da sua rede móvel em conjunto com o aumento da cobertura dos serviços de fibra, ampliando a capacidade dos serviços 4,5G com a redução gradual das tecnologias 2G e 3G, e já deixará toda a sua rede móvel preparada para a implantação do 5G quando esta tecnologia estiver disponível no país. O plano estratégico desenhado para orientar os investimentos contempla ainda a adequação da rede móvel da Oi para as soluções de internet das coisas (IoT, na sigla em inglês). Para atender o aumento no volume de tráfego decorrente da ampliação da cobertura móvel e da expansão da fibra ótica, a Oi vai ampliar a robustez de sua rede ótica de transporte (OTN) de 100 Giga (backbone), além de promover a modernização dos equipamentos da rede de acesso (que compõem a arquitetura de rede conhecida como single edge).

Além da modernização da rede, as parcerias também buscam trazer maior eficiência operacional, visto que ocorrerão algumas uniformizações de fornecedor por tecnologia e/ou região. Essa uniformização poderá gerar ganhos de eficiência através, por exemplo, da otimização do uso de todas as frequências da rede móvel, e também contribuem para a redução de custos, já que a concentração dos equipamentos em uma única empresa torna menor a infraestrutura necessária para a operação em cada área.

Os novos contratos preveem que os projetos sejam concluídos em até cinco anos, podendo ser antecipados. O processo de transformação da rede da Oi já teve início e vem sendo realizado com recursos previstos no orçamento deste ano, como foi o caso da implantação de fibra ótica em domicílios de Duque de Caxias e Cabo Frio (RJ) e Pouso Alegre e Divinópolis (MG). Os projetos serão intensificados com os recursos provenientes do aumento de capital de R$ 4 bilhões, que a Companhia pretende realizar em dinheiro novo, conforme previsto no plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores e homologado pela Justiça. Os investimentos seguirão o planejamento desenhado no plano de recuperação judicial.

A Huawei tem interesse no desenvolvimento econômico dos países em que atua, e trabalha continuamente para conectar o maior número de pessoas possível, levando em consideração a infraestrutura para conectividade móvel e tendências como nuvem e Internet das Coisas. Além disso, a companhia atua em colaboração com entidades locais e já conecta mais de dois terços da população brasileira.

