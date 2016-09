Oi fortalece posicionamento no RS patrocinando pela 4ª vez os Festejos Farroupilhas

A Oi é novamente patrocinadora oficial dos Festejos Farroupilhas de 2016, maior evento festivo da cultura gaúcha, que iniciou ontem (07) e se estende até 20 de setembro, no Rio Grande do Sul. Esta será a quarta vez que a companhia patrocina o evento do MTG – Movimento Tradicionalista Gaúcho. A Semana Farroupilha é um momento especial de culto às tradições gaúchas, transcendendo o próprio MTG, que envolve praticamente toda a população do Estado, cultuando os ideais da Revolução Farroupilha: liberdade, igualdade e humanidade. Como forma de celebrar as tradições gaúchas a Oi disponibilizará mais uma vez, assim como no ano passado, um Orelhão temático (telefone público) em forma de cuia de chimarrão, para os visitantes tirarem fotos e realizarem chamadas telefônicas para todo o país.

A Oi realizará ainda diversas ativações no Acampamento Farroupilha, no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, com a oferta do chip Oi Livre e recarga para atender os clientes e visitantes em PDVs e com equipes volantes que circularão pelo parque para facilitar o acesso aos produtos da Oi. A companhia vai fornecer brindes temáticos alusivos aos gaúchos. O Oi Livre, plano pré-pago com melhor custo-benefício do mercado, já conquistou, desde o seu lançamento em novembro do ano passado, 735 mil clientes no Rio Grande do Sul (49% dos clientes da Região Sul). Os planos oferecem altas franquias de dados, válida para qualquer tipo de acesso e aplicativo, sem restrições de uso, dentro da franquia contratada. Suas ofertas têm tarifa única para ligações para qualquer operadora do país. Na oferta por semana, o cliente recebe semanalmente 100 minutos para ligar para a Oi ou para qualquer operadora do Brasil, 500 MB de internet 4G, 300 SMS para qualquer operadora e acesso à rede Oi WiFi por R$ 10/semana.

Reforço na rede móvel

Para atender ao grande fluxo de visitantes no Acampamento Farroupilha, a Oi já disponibilizou uma Estação de Telefonia Móvel (COW), dentro do parque para reforço do sinal da móvel durante o evento. A iniciativa melhora a capacidade de cobertura/sinal 4G e 3G na região. A companhia quer oferecer o melhor serviço aos clientes que aproveitarão o evento nos piquetes e nas programações artisticas para melhor utilizar a internet móvel da Oi com uploads de fotos e vídeos, acesso às mídias sociais, além da realização de chamadas para parentes e amigos.

Expansão de investimentos em 2016

A Oi continua focada na expansão de sua rede no Rio Grande do Sul, onde já investiu mais de R$ 145 milhões no primeiro semestre de 2016. O investimento é 18% superior ao de 2015 no mesmo período. No Estado, a Oi conta com aproximadamente 5 milhões de clientes, sendo 2,6 milhões na telefonia móvel, 1,5 milhão na telefonia fixa, 500 mil em banda larga fixa e 100 mil em TV por assinatura.

