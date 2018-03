Oi ganha licitação do Governo/RS para telefonia móvel

A operadora de telefonia Oi venceu o edital para licitação para contratação por 30 meses dos serviços de telefonia móvel e internet 4G do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A companhia vai fornecer 15 mil linhas, entre voz e dados, que serão usadas por servidores de secretarias das áreas de saúde, educação, segurança, demais secretarias, fundações e autarquias, bem como agência reguladora, institutos e outros departamentos ligados ao Governo do Estado.

A Oi já é a prestadora de serviço móvel para o governo gaúcho desde 2009, quando venceu a primeira licitação. No Rio Grande do Sul, a companhia investiu mais de R$ 208,1 milhões de janeiro a setembro de 2017. Nos últimos três anos foram mais de R$ 500 milhões investidos no Estado. A Oi fechou o ano de 2017 com um total de 1,84 milhões de celulares habilitados no RS.

