Oi Inaugura novo Quiosque no Shopping Pelotas

A Oi reforça seu posicionamento no Rio Grande do Sul com a inauguração de mais um ponto de atendimento, desta vez é o Quiosque para atendimento de clientes no Shopping Pelotas, na cidade de Pelotas. O novo PDV conta com novo layout e funcionários preparados para atender demandas referentes aos produtos e serviços convergentes da Oi (telefonia fixa, móvel, internet e OiTV). A Oi, que é líder em vendas na telefonia móvel da região Sul com DDD53, já conta com uma franquia Oi Atende, loja de multisserviços e uma loja própria, as duas no centro da cidade.

Promoção “Compre e Ganhe Diversão”

A Oi em parceria com a Downtown Filmes, está com uma campanha de “Compre e Ganhe diversão”. O cliente que adquirir um plano “Oi Mais Controle” no cartão de crédito nas redes de varejo Oi em Pelotas e no Rio Grande do Sul, ganha um par de ingressos para assistir ao filme “Os Farofeiros”, com Danielle Winits e Carol Protásio. Já para quem adquirir o plano “Oi Livre + Recarga”, ganha um balde de pipoca especial com imagens do filme. A oferta é válida para assistir o filme “Os farofeiros” de segunda a quarta-feira, até o dia 31 de março de 2018, ou, enquanto durar o estoque de ingressos nas lojas participantes.

