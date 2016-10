Oi inaugura sua mais nova loja em Bagé, no RS

A Oi inaugura oficialmente nesta sexta-feira (7) a sua mais nova loja no Rio Grande do Sul, em Bagé, na Rua General Osório, 1150. A nova loja tem 104 m2 e conta com funcionários preparados para atender demandas referentes aos produtos e serviços da Oi. Na nova loja da Oi, será possível obter atendimento de solicitações, habilitação de linha (móvel e fixo), desbloqueio de aparelhos Oi e outros serviços. E ainda facilitará a vida dos clientes como segunda via de faturas, informações sobre contas e venda de todos os produtos convergentes da Oi (telefonia fixa, móvel, internet e OiTV).

O diretor de Varejo da Oi na Região Sul, Giovani da Silva, ressalta as localizações da nova loja da Oi em Bagé como estratégica para a companhia: “Com uma estratégia de investimento focada no uso mais eficiente dos recursos, a abertura de mais esse ponto de atendimento reflete a importância do mercado local para o crescimento e consolidação regional da Oi nos mais diversos serviços oferecidos. A Região de Bagé, com DDD 53, conta com 450 mil clientes da Oi na telefonia movel, o que representa 26% de share na região. No plano pré-pago, somos lideres do mercado com 36,5% (10% acima do segundo colocado)”.

A Oi investiu mais de R$ 145 milhões no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2016 (R$ 1,24 bi nos últimos quatro anos e meio). O investimento é 18% superior ao de 2015 no mesmo período. A operadora está priorizando investimentos em suas redes de telecomunicações como uma das estratégias do plano de transformação operacional da companhia para melhoria da qualidade do serviço aos clientes em todas as regiões. A companhia tem cobertura 4G em 10 cidades gaúchas e conta com aproximadamente 5 milhões de clientes no Estado, sendo 2,4 milhões na telefonia móvel, 1,6 milhão na telefonia fixa, 500 mil em banda larga fixa e 100 mil em TV por assinatura.

