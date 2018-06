Oi investe R$ 141,7 milhões em 2018 e chega a 8,7 milhões de clientes na Região Sul

A Oi investiu mais de R$ 141,7 milhões na Região Sul no primeiro trimestre de 2018. No Brasil, os investimentos foram de R$ 1,1 bilhão no mesmo período. Segundo estimativas da Oi, a companhia espera alcançar um total de R$ 5,5 bilhões em investimentos em 2018, mas esse patamar poderá ser superado e chegar até R$ 6,5 bilhões, dependendo da entrada de recursos novos com o aumento de capital previsto para o final do ano. A operadora implantou na Região Sul quatro novos sites de telefonia móvel e outros 94 sites foram ampliados ou modernizados no primeiro trimestre do ano. Além disso, 8.614 novas portas para o serviço de banda larga fixa foram implantadas. Na Região Sul, a Oi oferece cobertura 4G em 138 cidades e conta com aproximadamente 8,7 milhões de clientes na telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga fixa e TV por assinatura.

A companhia mantém o foco na operação, promovendo aumento de eficiência e melhoria da experiência do cliente com iniciativas voltadas para a modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de rede, ações preventivas com aumento de produtividade, qualidade no atendimento e digitalização de serviços e processos. Com isso, a Oi continua atingindo melhoria na satisfação dos clientes, com reduções consistentes dos indicadores de reclamações da Anatel (-24,1% versus 1T17), do JEC (-23,4% versus 1T17) e do PROCON (-5,1% versus 1T17).

Oi segue liderando crescimento do mercado de TV por assinatura

A Oi TV é a operadora de TV por assinatura que registra o maior crescimento no mercado nos últimos 12 meses, segundo dados divulgados pela Anatel. A operadora, que liderou o crescimento do mercado de TV por assinatura na Região Sul em 2017, segue novamente na liderança no primeiro trimestre de 2018 chegando a 339,9 mil assinantes de março de 2017 a março de 2018, um acréscimo de 28 mil novos clientes, o que representa um crescimento de 9% nos últimos 12 meses. Com o resultado, o market share da Oi TV na Região Sul cresceu 1,4 ponto percentual em 12 meses e chegou a 12,3% do mercado de TV paga. No país, a Oi TV chegou a 1,526 milhões de assinantes, o que representa um aumento de 13% no comparativo com o mesmo mês do ano anterior, o maior percentual entre todas operadoras. Foram adicionados 175 mil novos clientes nos últimos 12 meses.

CEO da Oi visita Região Sul

Neste mês de junho, o presidente da Oi, Eurico Teles, estará visitando a cidade de Porto Alegre para falar com os colaboradores da companhia da região Sul.. O executivo também terá ampla agenda comercial, com visitas a grandes clientes e a lojas da Oi. Para 2018, a previsão é de que cerca de 9% do faturamento global da Região Sul venham de TI, com projetos voltados para Big Data, Segurança e Cloud Privada no segmento corporativo. Além disso, a estimativa é de que o número de franquias nos dois estados também aumente 35% no ano. A Oi já está buscando parceiros para abertura de novas lojas em Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Caxias do Sul, Carazinho, Erechim, Passo Fundo, Sapucaia do Sul, Torres e Viamão (RS) e Araucária, Castro, Francisco Beltrão, Pato Branco, Piraquara e Telêmaco Borba (PR) e Florianópolis (2), Biguaçu, Caçador, Concórdia, Camboriú, Imbituba, Itajaí, Itapema, Navegantes e São Bento do Sul (SC). Eurico Teles assumiu como CEO da Oi no final de novembro de 2017 (completou meio ano no final de maio) e viabilizou o plano de Recuperação Judicial que teve aprovação maciça na assembleia geral de credores realizada em dezembro, com posterior homologação pela Justiça. Eurico está desde 1981 na companhia e acumula a função de CEO com a de diretor Jurídico.

