Oi lança atendimento digital no Twitter

A Oi lança um assistente virtual no Twitter que permite aos clientes da operadora atendimento privado via Mensagens Diretas. O serviço, desenvolvido a partir da Twitter Business Solutions – plataforma do Twitter para facilitar a comunicação entre marcas e consumidores – está disponível no perfil @DigaOi 24 horas, durante a semana toda, para tirar dúvidas ou orientar os clientes sobre como acessar sua conta.

“A Oi é a primeira operadora da América Latina a adotar uma solução da TBS, entregando, assim, uma experiência de atendimento ao consumidor mais rápida. O serviço foi criado para que os clientes possam resolver questões do dia a dia de uma forma muito mais rápida e eficiente”, afirma Daniel Carvalho, diretor de desenvolvimento de negócios do Twitter para América Latina.

Com o assistente virtual da Oi no Twitter, os consumidores podem iniciar uma conversa com o perfil @DigaOi, que passa a oferecer, de maneira automatizada e rápida, botões com opções de mensagem e respostas de acordo com os objetivos de cada um. É possível encontrar, por exemplo, informações sobre como pagar e acesso aos detalhes de uma conta, como acessar a Minha Oi e solicitar alterações no cadastro e em serviços – como débito automático, conta por e-mail e data de vencimento da conta. O serviço também entrega links rápidos para que as pessoas possam baixar o aplicativo Minha Oi e caso ainda permaneçam com dúvidas, é possível chamar um atendente a qualquer momento.

“A ferramenta visa disponibilizar novos canais e melhorar ainda mais a experiência dos clientes Oi. O atendimento em ambiente privado faz parte da estratégia digital da operadora e a parceria com o Twitter é mais uma iniciativa de aproximação do cliente em seus canais digitais”, diz Ariel Dascal, diretor de Transformação Digital da Oi.

Conforme a Oi, o Twitter mostra o que está acontecendo no mundo agora e o que as pessoas estão falando num determinado e exato momento. De últimas notícias e entretenimento a esportes e interesses cotidianos, incluindo conteúdos ao vivo, é possível encontrar todos os lados de uma mesma história nas conversas em que todos estão convidados a participar. A ferramenta torna possível interagir com empresas, opinando ou buscando informações.

De acordo com sua assessoria, a Oi está presente em todo o território nacional e é a empresa que tem a maior capilaridade de rede do Brasil, chegando às áreas remotas do País e promovendo a inclusão digital da população. Além de serviços de telecomunicações para os mercados varejo e corporativo, a Oi oferece soluções de TI inovadoras, hospedadas em plataforma de computação em nuvem, para empresas de todos os portes.

Em , a companhia possuía, no Brasil, cerca de 63 milhões de UGRs (Unidades Geradoras de Receitas), das quais cerca de 40 milhões estavam no segmento Móvel Pessoal, 16,1 milhões no segmento Residencial e 6,5 milhões no segmento B2B (grandes corporações e PMEs). Atualmente, a Oi conta com de 2 milhões de hotspots da rede Oi WiFi em todo o Brasil.

