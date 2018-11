Oi lança Black November e oferece smartphones com desconto de até R$1.800 ao longo de novembro

A Oi lança a partir de amanhã (1° de novembro) a promoção Black November e oferece smartphones 4G com descontos de até R$ 1.800,00, em todo o Brasil nas lojas Oi e na loja online (www.oi.com.br/loja). Os clientes novos e antigos podem adquirir os produtos com descontos nas lojas da Oi e no site, enquanto durarem os estoques.

Os smartphones 4G com ofertas em destaque são: Samsung Galaxy J8 por R$1.199 (imagem), o LG G7 ThinQ por R$2.199, o Motorola Moto G6 Play por R$799, o iPhone SE 32GB por R$948 e o Samsung Galaxy S9 por R$2.899, na adesão ou migração de um plano a partir do Oi Mais Digital Intermediário, cujo valor mensal é de R$99,90.

Além destas ofertas, os clientes podem ter ainda mais descontos através do Troca Fácil, onde o aparelho usado vale desconto na compra de um novo, e/ou utilizando os pontos do programa de relacionamento Oi Pontos, válido para os clientes pós-pagos. Os descontos do plano, Troca Fácil e do Oi Pontos são cumulativos na compra de um smartphone novo. Maiores detalhes, informações e consulta ao regulamento podem ser feitos nas lojas Oi ou no site www.oi.com.br.

