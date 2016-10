Oi lança campanha publicitária para comunicar oferta de banda larga nos combos Oi Total

A Oi lança campanha publicitária para comunicar oferta do serviço de banda larga exclusivo para clientes do combo Oi Total. O objetivo da comunicação é mostrar para o consumidor que é possível fazer muito com sua banda Larga, pagando pouco. As peças ilustram o uso continuo do serviço de acesso á internet para realizar atividades, como: pesquisas, vídeos e conferências. A partir de agora, é possível contratar a banda larga da Oi com velocidade de 15 Mega, por R$ 49,90, por mês nos combos. O Oi Total reúne em um único produto até quatro serviços oferecidos pela companhia (telefonia fixa, banda larga, tv por assinatura e telefonia móvel) e é a principal aposta da estratégia comercial de convergência da Oi.

A nova campanha, criada pela agência NBS, tem entre os destaques das peças o filme Foguete. Com duração de 30 segundos, o comercial começa na sala de uma casa. Ao fundo aparece uma TV e entra locução: Você tem ideia do que dá para fazer com uma banda larga de 15 Mega? Ao lado aparece um menino de cerca de cinco anos, com um ursinho de pelúcia na mão. O menino fala, mostrando o urso: Dá pra levar o Soneca pro espaço? A locução em off questiona: E aí, !dá? Os pais dão um sorriso como resposta ao filho. Na cena seguinte aparece o pai sentando em frente ao computador. Ele começa a pesquisar na internet da Oi. Primeiro, ele procura como enviar um objeto para o espaço e descobre que precisa de um balão meteorológico. Depois, pesquisa como fazer um ou comprar um online. Na sequência, o pai faz uma consulta online com um especialista no envio de objetos para o espaço. E, por último, ele pesquisa como fazer um foguete de brinquedo.

A locução em off comunica: No Oi Total, sua banda larga tem o tamanho do que você faz com ela. E com 15 Mega dá pra fazer muito, por pouco: de ver a sua série favorita a mandar um ursinho pro espaço.

Na cena seguinte aparece o quintal da casa do menino. O pai está montando tudo com base em tutoriais que assiste pelo celular. E então, enche o balão e amarra o foguete. O personagem traz o filho, que fica muito surpreso e maravilhado com aquilo tudo. O menino coloca o ursinho no foguete, muito empolgado. Todos acompanham o lançamento pela TV, que transmite ao vivo a imagem do boneco no foguete. O menino vibra de emoção, fascinado ao ver seu brinquedo no espaço com a terra ao fundo.

O filme encerra com o menino e o pai ao lado. Eles falam pra câmera: Oi.

A marca reage ao som do Oi. E um legenda comunica: Junto é bem melhor.

Oi Total

O combo integra móvel, banda larga, TV por assinatura e fixo. O Oi Total é a grande aposta da companhia para aumentar sua penetração no mercado, com a conquista de novos clientes, e também para rentabilizar a base atual, com o aumento do número de serviços por usuário e incremento das ofertas.

Comentários