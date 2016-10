Oi lança Oi Smart, plataforma de Internet das Coisas com foco em ambientes inteligentes para residências e pequenas empresas

A Oi lançou na Futurecom, o Oi Smart, sua plataforma de serviços de automação que se baseia no conceito de Internet das Coisas. Com o lançamento, a companhia passa a oferecer a clientes do Varejo e pequenas empresas soluções conectadas com foco em ambientes inteligentes, priorizando o monitoramento e bem-estar para residências e pequenas empresas e comércios. A Oi está realizando uma demonstração da plataforma em seu estande na feira.

Oi Smart é a nova plataforma de serviços da Oi que une controle e automação, transformando sua casa ou empresa em ambientes mais seguros. O Oi Smart dispõe de câmeras, alarmes, sensores de movimento e biometria que funcionam de forma integrada. O usuário poderá controlar tudo remotamente, utilizando o aplicativo disponível em versões para desktop, iOS e Android.

De acordo com o diretor de estratégia e novos negócios da Oi, Nuno Cadima, a ideia é que a Oi Smart seja o quinto P da operadora que quer ser reconhecida como uma 5play, somando a IoT aos serviços de telefonia fixa, móvel, banda larga e TV por assinatura: “São produtos inteligentes dentro da estratégia de combos de serviços da Oi. IoT é um quinto P dentro dos produtos da companhia e para ter o serviço o cliente não precisa ser cliente de rede da Oi. Como funciona em Wi-Fi, pode ser a banda larga de outra companhia. Funcionará como uma espécie de OTT da operadora”, explica Cadima. Os serviços são controlados remotamente por meio de um aplicativo para iOS e Android.

No lançamento, serão oferecidos dois planos:

Monitoramento Básico e Monitoramento Plus. Ambos contam com uma central inteligente, dois sensores de presença, dois sensores de portas/janelas e um botão inteligente. No plano Plus, o cliente tem também uma câmera de vídeo wifi de alta resolução e armazenamento de som e imagens em nuvem.

O serviço Básico para pessoa física custa R$ 49 por mês, mais 12 parcelas de R$ 99, referentes à compra do equipamento.

No plano Plus, a assinatura é de R$ 79 e o equipamento em 12 parcelas de R$ 149.

Para as pequenas empresas, o equipamento é em comodato e a assinatura do plano Básico sai por R$ 99. A assinatura do plano Plus é de R$ 149. Os dois planos têm contrato de 24 meses.

Os clientes contarão com serviços profissionais de instalação e suporte técnico, para garantir a excelência na experiência de uso. O Oi Smart foi lançado em caráter experimental, inicialmente restrito a clientes pré-selecionados na cidade do Rio de Janeiro, para teste das ofertas e ajuste de processos. A empresa espera tornar o serviço disponível a clientes de todo o Brasil em 2017. Em paralelo ao lançamento da solução de ambientes inteligentes, a empresa já trabalha no desenvolvimento de aplicações para outras plataformas, como Oi Carro Conectado e Oi Mais Saúde, com previsão de lançamento para os próximos meses.

Segundo estudo feito pela Ovum, o mercado potencial do segmento de ambientes inteligentes no Brasil é estimado em US$ 400 milhões em 2016, alcançando US$ 1,4 bilhões em 2020 (Smart Home Forecast – Brasil – 2015). Com o Oi Smart, a Oi reforça seu foco estratégico em inovação e se posiciona no mercado de automação criado a partir da Internet das Coisas.

