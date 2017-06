Oi lança WiFi Business, plataforma de relacionamento que permite interação entre ambientes físico e digital

Pioneira e inovadora no desenvolvimento de soluções de TIC para o mercado B2B, a Oi lança o WiFi Business, plataforma de relacionamento que permite a interação entre os ambientes físico e digital para oferecer uma melhor experiência aos clientes das empresas. Inicialmente voltada aos mercados Varejo, Hotelaria, Saúde, Educação e Financeiro, a solução permite que as empresas facilitem a vida de seus clientes ao gerar informações e oferecer experiência personalizada tanto no ambiente físico quanto no digital, agregando valor aos seus serviços e produtos, melhorando processos e gerando negócios. O WiFi Business conta com a parceria da Aruba para o fornecimento dos dispositivos.

A solução utiliza das tecnologias de realidade aumentada, Analytics, IoT, aplicações, além dos equipamentos de conectividade e rede wifi. Com o lançamento, a Oi prepara as grandes empresas para atender ao cenário de transformação digital, onde todas as operações acontecem em tempo real e com informações cada vez mais automatizadas e personalizadas, criando um mundo de análises e insights e oferecendo uma experiência diferenciada aos clientes.

“O WiFi Business foi desenvolvido para que as empresas possam melhorar a experiência dos seus clientes através da oferta de seus serviços e produtos, utilizando de ‘business insights’ que são gerados por meio de cruzamentos de dados do negócio. Nosso objetivo é ser o principal agente facilitador da transformação no modo de consumir no Brasil, criando uma simbiose entre o mundo digital e o ambiente físico, como lojas, agências de bancos, laboratórios e hospitais e hotéis, por exemplo”, informa Luiz Carlos Faray, diretor de TI do B2B da Oi .

