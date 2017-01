Oi lidera conquista de clientes de telefonia mÃ³vel na RegiÃ£o Sul

A Oi liderou as adições líquidas de telefonia móvel do mês de novembro na Região Sul, segundo o último relatório divulgado pela Anatel. A companhia encerrou o mês com 53% dos novos clientes entre todas operadoras, o equivalente a 168,8 mil novos acessos em toda Região Sul. A Oi teve um crescimento de 3,8% no mês de novembro (o dobro da concorrência) no número de clientes nos três estados. No segmento pré-pago, o crescimento foi de 4,6% no período (o triplo da concorrência) com a conquista de 75% dos novos clientes em todo o mercado. Na Região Sul, a Oi chegou a 4,6 milhões de clientes.

No crescimento por Estado, o destaque ficou com o Rio Grande do Sul que representou 48% das adições líquidas da Oi na região, com um crescimento de 3,8% no número de clientes. No Estado, a Oi teve 69% das adições totais no mercado de telefonia móvel. O segmento pré-pago da Oi no RS teve crescimento de 4,5% no número de clientes, chegando a 83% das adições totais do mercado gaúcho. No RS, a Oi possui 2,26 milhões de clientes.

Regionalmente, os maiores destaques da Oi no RS foram no DDD 53, que abrange cidades como Pelotas, Rio Grande e Bagé e no DDD 51, da Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte. No DDD 53, a Oi teve um crescimento de 3,6% no número de clientes mês, perfazendo um total de 83% de novos clientes no mercado de telefonia móvel, chegando com isso a 26,3% de share no DDD 53. Já no DDD 51, a Oi teve um crescimento de 3,6% em novembro no número de clientes, chegando a ficar com 59% do mercado na região (adição de 46 mil novos clientes). No DDD 53 a Oi chegou a 453 mil clientes e no DDD 51 a 1,33 milhão de clientes.

Na Região Sul, a Oi investiu mais de R$ 432 milhões em 2016, registrando aumento de mais de 13,6% nos investimentos na região em relação ao ano passado. A companhia está priorizando investimentos na expansão e na manutenção da rede como uma das estratégias de seu plano de transformação operacional, que visa a qualidade do serviço oferecido aos clientes em todas as regiões. As ofertas diferenciadas da companhia (Oi Livre e Oi Mais) aceleram a tendência de mercado por substituição de voz por dados ao oferecerem franquias com muito mais dados para os clientes usarem como quiser.

Comentários