Oi Livre conquista 735 mil clientes no RS

O Oi Livre, plano pré-pago com melhor custo-benefício do mercado, já conquistou, desde o seu lançamento em novembro do ano passado, 735 mil clientes no Rio Grande do Sul (49% dos clientes da Região Sul). No Brasil, já são mais de 15 milhões de clientes que aderiram ao Oi Livre. Os planos oferecem altas franquias de dados, válida para qualquer tipo de acesso e aplicativo, sem restrições de uso, dentro da franquia contratada. Suas ofertas têm tarifa única para ligações para qualquer operadora do país. Lançado há dez meses, o Oi Livre mudou o modelo de cobrança do serviço de telefonia móvel praticado no país, desafiando a lógica em que os consumidores adquirem chips de diferentes operadoras ou até mesmo restringem sua comunicação para evitar o pagamento de tarifas muito elevadas para ligações para outras operadoras e DDDs.

O sucesso do Oi Livre é dado principalmente pelas altas franquias de voz e dados, com destaque para a oferta semanal (500 MB de internet 4G e 100 minutos de voz). Segundo dados da Anatel, a Oi contabilizou cerca de 47,5 milhões de linhas móveis em sua base e 18,8% de market share em junho. Com a estratégia de oferecer planos de telefonia móvel de acordo com as preferências dos clientes, a Oi registrou no segundo trimestre deste ano um crescimento de 20,3% na receita de dados frente ao mesmo período de 2015.

A Oi lançou recentemente o “app Oi Livre”, que permite que o cliente se relacione de forma digital com a Oi. O aplicativo possui um avatar que auxilia para um melhor aproveitamento do plano pré-pago da Oi, com informações sobre a utilização, possibilidade de compra de créditos e pacotes, migração para as ofertas Oi Livre e o acompanhamento do saldo em tempo real. O lançamento do app está sendo feito neste mês para clientes do Rio de Janeiro e em breve será estendido aos demais estados. Para marcar o lançamento, a Oi inicia preparou campanha publicitária do novo app na web. As peças incentivam o download do aplicativo e têm linguagem divertida, usando memes e animações.

