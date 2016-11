Oi mais que dobra a cobertura móvel 4G em cidades da Região Sul

Em meio ao forte crescimento do tráfego de dados pelos usuários, a Oi está ampliando os investimentos na expansão da infraestrutura da sua rede móvel. Até o final deste ano, mais 27 cidades da Região Sul receberão a cobertura 4G da Oi, que permite acesso à internet de alta velocidade, são elas: Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Campo Largo, Guarapuava, Paranaguá, Pinhais, Toledo, Umuarama (PR), Balneário Camboriú, Brusque, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Jaraguá do Sul, Lages, Palhoça (SC), Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Passo Fundo, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Sapucaia do Sul e Uruguaiana (RS). A companhia já oferece cobertura 4G em 21 cidades da Região Sul: Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais (PR), Blumenau, Florianópolis, Joinville, São José (SC), Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão (RS).

“Essa expansão da cobertura 4G na Região Sul levará aos usuários da Oi ainda mais capacidade e robustez para acomodar de maneira sustentável todo o crescente consumo de dados, em sua grande maioria proveniente da nossa rede móvel, previsto para os próximos anos. A estratégia da companhia prevê o aumento de nossa participação no segmento de dados, principalmente no mercado corporativo. Nesse sentido, essa expansão é um passo importante para que a companhia possa atender ao mercado com um serviço de qualidade”, afirma Luis Haroldo Iepsen, diretor de Operações da Oi na Região Sul.

No Região Sul, a Oi investiu mais de 432 milhões de reais na Região Sul, de janeiro a setembro de 2016, registrando aumento de mais de 13,6% nos investimentos no estado, no acumulado do ano em comparação com igual período do ano passado. A companhia está priorizando investimentos na expansão e na manutenção da rede como uma das estratégias de seu plano de transformação operacional, que visa a qualidade do serviço oferecido aos clientes em todas as regiões. No período, a Oi instalou mais de 21 mil novas portas para o serviço de banda larga fixa, ampliando sua capacidade de atendimento. Além disso, 77 novos sites de telefonia móvel foram implantados e 240 foram ampliados ou modernizados. Sites são locais onde ficam as antenas que realizam a transmissão do sinal do serviço móvel.

Na Região Sul, a Oi conta com aproximadamente 10 milhões de clientes na telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga fixa e TV por assinatura, além de 355 mil hotspots da rede Oi Wifi.

