Oi oferece ofertas para o Dia dos Pais

A Oi apresenta novas ofertas de telefonia móvel pós-paga do plano Oi Mais digital para o Dia dos Pais. O grande destaque é o Intermediário, com 15GB de internet, que se contratado com dois dependentes, são 5GB por R$ 59,90/mês para cada linha. Outra novidade é a redução dos preços de dependentes e das ofertas Top e Master.

A partir de agora, o Oi Mais digital oferece também as plataformas HBO GO e Noggin, além das já disponíveis: FOX+, WatchESPN, Discovery Kids ON! e Coleção Oi, pelo celular. Parte da estratégia de transformação digital da companhia, o plano tem funcionalidades inovadoras como o gerenciamento do uso de dados da família, o acesso ao conteúdo de TV ao vivo e on demand de diversas programadoras, além de altas franquias de dados e ligações ilimitadas, por preços competitivos.

“A Oi atua no mercado com produtos digitais inovadores e ofertas que se adaptam aos diferentes perfis de consumidores. As novas ofertas do pós-pago da companhia têm foco em dados, conteúdo de qualidade e transparência, por preços ainda mais acessíveis. O objetivo da Oi é proporcionar sempre a melhor experiência para os clientes e ampliar a receita fortalecendo os pacotes mais completos”, afirma Roberto Guenzburger, diretor de Produtos, Mobilidade e Conteúdo da Oi.

Os clientes que optarem pela compra do pós-pago dentro do Oi Total, serviço convergente que integra TV por assinatura, banda larga, pós-pago, fixo e conteúdo, receberão o dobro de dados para usarem como quiser. No plano Oi Total Solução Completa (móvel, banda larga, TV e fixo), o pós sai com até 22% de desconto nos pacotes a partir de 14 GB de dados (Básico R$239,90/mês). Todas as ofertas acompanham banda larga de até 15 MB, fixo ilimitado para qualquer operadora do Brasil e o serviço de TV por assinatura. Os novos clientes terão ainda acesso a diversos Serviços de Valor Agregado (SVA) com conteúdo de livros, revistas, notícias e educação. As ofertas são válidas para todo o Brasil.

Deixe seu comentário: