Oi quer expandir em 50% franquias B2B no Rio Grande do Sul

A Oi está prospectando parceiros de negócios em diversas cidades gaúchas para a venda de serviços de telecomunicações com foco em pequenas e médias empresas, onde quer expandir em 50% o número de Escritórios Corporativos já no 2º semestre de 2017. As principais oportunidades estão em Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria. Ao se tornar um franqueado da Oi, o empresário estará se associando à maior prestadora de serviços de telecomunicações da América do Sul. Nos últimos três anos a Oi investiu cerca de R$ 100 milhões em soluções de TI para o B2B. A companhia possui 5 mil clientes no segmento Corporativo e mais de 1,2 milhão de clientes no Empresarial.

Além de aliar seu empreendimento a uma marca forte, de identificação imediata entre a população, o interessado em se tornar um franqueado da Oi receberá suporte constante de profissionais altamente qualificados e terá à sua disposição e de seus colaboradores amplos programas de treinamento. São mais de 70 cursos disponíveis em uma plataforma online exclusiva que abrange áreas de conhecimento que variam de acordo com o perfil do treinando (empresário franqueado, supervisor, vendedor, etc). Franqueados e colaboradores passam por avaliações periódicas e o franqueado é bonificado de acordo com o desempenho da sua empresa e do seu time.

A Oi já investiu R$ 127,1 milhões no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2017. Já foram R$ 800 milhões investidos pela companhia nos últimos três anos no Estado. No Estado, a Oi conta com aproximadamente 3,82 milhões de clientes, sendo 2,03 milhões na telefonia móvel, 1,22 milhões na telefonia fixa, 473 mil em banda larga fixa e 100 mil em TV por assinatura.

