Oi realiza roadshow com diretora Corporativa nesta quinta-feira em Porto Alegre

A Oi realiza roadshow da diretoria do Corporativo nas principais capitais do país para alinhar a estratégia de negócios para 2018 com todo time e lançar nova solução de segurança clientes corporativos. Na próxima quinta-feira (5/4), a diretora do Corporativo da Oi, Cátia Tokoro, se reúne com seu time em Porto Alegre. A diretora da Oi chegará ao estado em meio a comemoração do time corporativo do RS que venceu, no início deste mês, o edital para licitação para contratação por 30 meses dos serviços de telefonia móvel e internet 4G do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A companhia vai fornecer 15 mil linhas, entre voz e dados, que serão usadas pelo governo gaúcho.

Deixe seu comentário: