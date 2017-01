Oi Recompensa conquista 1 milhÃ£o de clientes em nove meses

O Oi Recompensa, primeiro programa de fidelidade do mercado de telefonia móvel exclusivo para toda a base de clientes pré-pago e controle, conquistou 1 milhão de clientes, desde o seu lançamento, em março de 2016. O programa de fidelidade da Oi é fruto da estratégia da companhia de identificar o comportamento do consumidor contemporâneo através de pesquisas para traduzi-lo em ofertas e benefícios que atendam aos seus interesses. Os clientes que aderirem ao Oi Recompensa acumulam pontos a cada recarga para troca por diversos prêmios ou por descontos que podem chegar a 70% na loja do programa, para compra de notebooks, eletrodomésticos, brinquedos, entre outros. A mecânica é bastante fácil e aderente ao perfil do consumidor contemporâneo, que cada vez mais faz compras online e simplifica seu dia a dia pelo smartphone ou outros dispositivos digitais.

