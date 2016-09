Oi TV abre canais HBO e Max para todos os seus clientes

A Oi TV abrirá os canais HBO, HBO2, HBO Plus, HBO Plus*e, HBO Family, HBO Signature, Max, MaxPrime, MaxPrime*e e Max Up para todos os seus clientes, de 30 de setembro a 02 de outubro. A abertura será marcada pela estreia da série Westworld, no canal HBO, prevista para o dia 2. Com dez episódios de uma hora de duração cada um, Westworld é uma odisseia obscura sobre o despertar da consciência artificial e o futuro do pecado, explorando um mundo onde cada desejo humano, independentemente do seu nível de nobreza ou depravação, pode ser perdoado.

Outro destaque da programação no período é a segunda temporada de Magnífica 70.

A primeira temporada, que também foi exibida nos Estados Unidos e no Reino Unido com boa recepção do público e críticas, acompanhou a história de Vicente, um funcionário do Departamento de Censura Brasileira, que tem sua vida transformada ao entrar para mundo da produção de cinema, na Boca do Lixo. Depois de começar uma inesperada carreira como roteirista e diretor, ele se torna sócio da produtora Magnífica.

A Oi TV foi o serviço de TV por assinatura que registrou o único crescimento do segmento no último ano, no comparativo com os grandes grupos econômicos, segundo dados da Anatel. O serviço contabilizou em julho 1,224 milhão de clientes, o resultado é 3,4% maior do que o registrado pela operadora no mesmo mês do ano anterior. O sucesso da Oi TV se deve principalmente ao lançamento do Oi Total, produto convergente que agrega móvel, banda larga, TV por assinatura e fixo que foi responsável por 70% das vendas da Oi TV nesse período, e ao Oi Play, serviço de TV everywhere que reforça os atributos de inovação da Oi TV e oferece a flexibilidade e a mobilidade compatíveis com as demandas dos clientes contemporâneos.

Comentários