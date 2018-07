Oi TV abre sinal de Gloobinho, Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, Nickelodeon e Nick Jr.

A Oi TV entra no clima de férias escolares e abre o sinal dos canais infantis Gloobinho, Disney Channel, Disney XD, Disney Junior e Nickelodeon (a partir do plano Start HD) e do Nick Jr. (a partir do plano Mix HD), de 20 a 30 de julho. A iniciativa irá tornar o período ainda mais divertido com séries e desenhos preferidos da garotada. Entre os destaques da programação estão Sou Luna, Operação Big Hero – a série, Trulli Tales, Hunter Street e Nella, Uma Princesa Corajosa.

A Oi TV é o grande destaque comercial da companhia pois é a operadora de TV por assinatura que registra o maior crescimento no mercado nos últimos 12 meses, segundo dados divulgados pela Anatel. A operadora, que liderou o crescimento do mercado de TV por assinatura na Região Sul em 2017, segue novamente na liderança no primeiro trimestre de 2018 chegando a 339,9 mil assinantes de março de 2017 a março de 2018, um acréscimo de 28 mil novos clientes, o que representa um crescimento de 9% nos últimos 12 meses. Com o resultado, o market share da Oi TV na Região Sul cresceu 1,4 ponto percentual em 12 meses e chegou a 12,3% do mercado de TV paga.

