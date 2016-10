Oi TV amplia acesso ao conteúdo de cinema e abre os canais Telecine para todos os seus clientes

A Oi TV amplia o acesso ao conteúdo de cinema e abre os canais Telecine Premium, Telecine Action, Telecine Touch, Telecine Pipoca, Telecine Fun e Telecine Cult para todos os seus clientes, de 21 a 28 de outubro. A programação também estará disponível pelos serviços de TV everywhere Oi Play (da Oi TV) e Telecine Play (da Rede Telecine).

Durante a abertura dos sinais, os clientes da Oi TV contarão com uma superprogramação para toda a família. Entre os destaques estão a estreia na rede da animação Zootopia: Essa Cidade É o Bicho e Perdido em Marte, com sete indicações ao Oscar deste ano e vencedor do Globo de Ouro nas categorias filme e ator. Além desses, Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, quarta maior bilheteria da história do cinema mundial; Missão: Impossível – Nação Secreta, protagonizado por Tom Cruise; 007 Contra Spectre, mais recente aventura de James Bond; e Divertida Mente, animação premiada no Oscar, estão na programação.

Dá para conferir também o “Programa Duplo Doce Vingança”, com Doce Vingança e Doce Vingança 2, a sessão “Dupla Emoção Disputa de Passinho”, com Streetdance eEla Dança, Eu Danço 3, animações como Festa no Céu, Alice no País das Maravilhas (2010), Operação Big Hero , Madagascar 3: Os Procurados e A Era do Gelo 4, e sucessos como Maze Runner: Prova de Fogo, Homem Formiga, O Exterminador do Furturo: Gênesis, Até que a Sorte nos Separe 3: A Falência Final e Minions durante os dias 21 e 28 de outubro. Além do “Especial 4x Eddie Murphy”, com os filmes Trocando as Bolas, Um Príncipe em Nova York, O Rapto do Menino Dourado e Um Tira da Pesada, todos protagonizados pelo astro.

A Oi TV, serviço de TV por assinatura da Oi, fechou o mês de agosto com o melhor desempenho do mercado pelo sexto mês consecutivo. O serviço contabilizou 1.242.416 assinantes, o que representa um crescimento de 5,2% no comparativo com o mesmo período do ano passado e de 1,5% com relação ao mês anterior, segundo o último relatório divulgado pela Anatel. O sucesso da Oi TV se deve principalmente ao Oi Total, produto convergente que agrega móvel, banda larga, TV por assinatura e fixo que foi responsável por 70% das vendas da Oi TV nesse período, e ao Oi Play, serviço de TV everywhere que reforça os atributos de inovação da Oi TV e oferece a flexibilidade e a mobilidade compatíveis com as demandas dos clientes contemporâneos.

