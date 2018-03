Oi TV segue liderando crescimento do mercado de TV por assinatura na Região Sul

A Oi TV foi a operadora de TV por assinatura a registrar o maior crescimento no mercado em janeiro de 2018, segundo dados divulgados neste mês pela Anatel. A operadora, que liderou o crescimento do mercado de TV por assinatura no ano de 2017, abriu o primeiro mês de 2018 novamente na liderança chegando a 336,9 mil assinantes em janeiro na Região Sul, o que representa um crescimento de 9% nos últimos 12 meses e de 0,6% com relação ao mês anterior. Com o resultado, o market share da Oi TV no segmento cresceu 1,3 ponto percentual em 12 meses e chegou a 12,1% do mercado de TV paga no Sul.

O destaque na Região Sul foi o Rio Grande do Sul onde a TV por assinatura da Oi TV fechou o mês de janeiro com 106,9 mil assinantes, o que representa um crescimento de 15,4% nos últimos 12 meses e de 1,3% com relação ao mês anterior. Seguindo esse ritmo de crescimento a Oi TV deverá chegar até o fim do primeiro semestre de 2018 ao terceiro lugar entre as maiores operadoras de TV por assinatura do Estado.

No país, a Oi TV chegou a 1,519 milhões de assinantes, o que representa um aumento de 15,3% no comparativo com o ano anterior, o maior percentual entre todas operadoras. Foram adicionados 21,7 mil novos clientes ao longo do mês de janeiro.

O diretor de Mercado Varejo da Oi na Região Sul, Giovani da Silva, comemora os resultados da companhia no mercado de TV por assinatura: “Esses números são resultados de decisões positivas que a empresa tomou, se diferenciando no mercado e provando que é possível se manter competitivo oferecendo soluções atraentes para os clientes. Entre essas iniciativas estão pacotes de serviço que a Oi TV oferece, que mostram vantagens significativas para seus assinantes. Um dos maiores sucessos o Oi Total, um combo que une todos os serviços do cliente em apenas um plano: TV por assinatura, telefonia móvel, internet banda larga e telefonia fixa. Tudo isso através de uma única conta e também atendimento integrado”.

O diretor destaca ainda que outro serviço que também é um diferencial para o cliente é o “Oi TV Livre HD”, que oferece canais digitais sem qualquer custo mensal para o usuário. “O cliente faz a aquisição dos aparelhos necessários para o produto funcionar e recebe todo o serviço de conteúdo sem qualquer taxa, recebendo ainda benefícios de degustação para conhecer os outros planos”, ressalta Giovani.

Deixe seu comentário: