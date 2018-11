OIT pressionada a romper com indústria tabagista

Mais de 100 grupos que lutam contra o tabagismo pediram que a OIT (Organização Internacional do Trabalho), ligada à ONU (Organização das Nações Unidas), rompa os todos seus vínculos financeiros com esse segmento da indústria. O pedido, liderado por representantes de organizações não-governamentais de diversos países, foi feito nessa quarta-feira, véspera de um debate sobre o tema no órgão.

