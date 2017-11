Oitenta milhões de brasileiros têm insônia e sofrem com a dificuldade para dormir

No Brasil oitenta milhões de pessoas vivem com insônia, pesadelo que muitas vezes dura por anos e quem sofre chega a nem se lembrar qual foi a última boa noite de sono.

A insônia é caracterizada pela dificuldade para iniciar o sono, ou acordar no meio da noite, e o despertar precoce, que ocorre, no mínimo, três vezes por semana por um período de três meses. Quando é esporádico são queixas de insônia, mas não é doença.

Os casos de insônia vêm aumentando e a principal queixa, de acordo com a neurologista Dalva Poyares, é acordar no meio da noite e não conseguir mais dormir. Algumas explicações para o aumento: estamos vivendo mais – o que significa menos tempo para dormir, mais atividades, obrigações e preocupações; temos mais estresse, principalmente em relação ao trabalho; as mulheres, que são as campeãs da insônia, estão mais inseridas no mercado de trabalho; cobranças: as pessoas vão para a cama cheias de preocupações e acham que nunca cumpriram tudo o que tinham para fazer; além da influência da luz elétrica, dos tablets, celulares e demais distrações.

Ambiente onde se dorme O quarto deve ser preparado para uma boa noite de sono. O quarto “do bem” deve ter uma cadeira confortável ao lado da cama porque é recomendável ficar fora dela quando está lendo, mexendo no celular ou assistindo à TV. Procure se deitar apenas na hora de dormir. Um abajur com uma luz fraca ajuda. Um aromatizante também, pois pode estimular determinadas regiões do cérebro que acalmam e, por fim, o quarto deve ser arrumado, limpo e ter cores suaves.