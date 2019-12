Brasil Oito pessoas morrem pisoteadas em baile funk em São Paulo

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2019

Confusão aconteceu durante baile funk em Paraisópolis

Um baile funk em Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo, terminou com oito pessoas mortas após uma confusão na madrugada deste domingo (01).

Segundo a PM (Polícia Militar), equipes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) perseguiam dois homens em uma moto na região quando os bandidos atiraram contra os policiais e entraram no baile funk, por volta das 4h. Os policiais também ingressaram no local, onde havia cerca de 5 mil pessoas.

De acordo com a PM, frequentadores da festa atiraram objetos, como pedras e garrafas, nos policiais, que solicitaram reforço. Foram usadas bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão e, na correria, dez pessoas acabaram pisoteadas.

No pronto-socorro do Campo Limpo, para onde foram levadas, médicos constataram a morte de oito delas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. As outras duas estão hospitalizadas.

