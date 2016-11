OJRS se apresenta hoje (28) no Iguatemi: mÃºsica inclui jovens e crianÃ§as

Estudantes da rede pública de ensino da Grande Porto Alegre formam a orquestra que embalará o Iguatemi na próxima segunda (28). Com músicas clássicas natalinas, o grupo se apresenta a partir das 19h em formato de charanga e instrumentos como violino, violoncelo, viola, flauta e percussão. A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul transforma jovens e crianças em profissionais da música num projeto de inclusão social e geração de renda. A Gang, a partir do movimento Gang do Bem, é apoiadora e traz a causa para o Shopping.

