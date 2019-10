Oktoberfest Porto Alegre ocorre nos dias 25, 26 e 27 de outubro, às margens do Guaíba, no Parque Pontal

O Grupo Austral e a Opinião Produtora trazem para o coração Porto Alegre a Oktoberfest Porto Alegre, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de outubro, às margens do Guaíba, no Parque Pontal. O evento terá início às 14 horas e terá seu encerramento às 22 horas nos três dias de programação com acesso livre ao parque e entrada gratuita.

A tradicional festa busca unir o passado da colonização alemã aos dias de hoje, apresentando manifestações culturais dos antigos imigrantes a manifestações de artistas atuais. A programação foi definida com participação de bandas típicas, bandas modernas e artistas diretamente da Alemanha.

Além das apresentações musicais haverá uma mostra de filmes alemães da atualidade, sendo eles: “Never Look Away”; “In The Fad”; “Western” (2018). As bandas típicas serão Banda Goela Seca; Orquestra La Montanara; Super banda Saxônia e Banda Alles Bier. Os shows de veia musical mais atual serão o Grupo Moio, Ultramen e Comunidade Nin-Jitsu e os artistas vindos da Alemanha serão Dj Shir Khan e Dj Jack Tennis.

O evento acontecerá no Parque do Pontal em Porto Alegre. Com diversas opções gastronômicas no Biergarten, uma área externa original do sul da Alemanha, serão servidas cervejas, outras bebidas e comidas típicas. A Oktoberfest terá sua decoração com inspirações e referências alemãs e pretende reunir mais de dez mil pessoas nos três dias de festa.