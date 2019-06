Olavo de Carvalho acusa militares do governo de usar Bolsonaro como “instrumento transitório para instalação de um governo chavista”

Olavo de Carvalho voltou a usar as redes sociais para comentar sobre questões do governo Bolsonaro e atacar o núcleo militar. Em postagem no Facebook na manhã desta segunda-feira (24), o guru do presidente da República conspirou sobre o apoio dos militares ao governo de Jair Bolsonaro, dizendo que muitos tinham o ex-capitão como “instrumento provisório” para novo governo militar.

“A pergunta essencial é: Quantos generais apoiaram o Bolsonaro com a intenção sincera de obedecer o presidente e quantos pensavam apenas em usá-lo como instrumento provisório para a instalação de um governo militar de tipo chavista? NINGUÉM, fora dos altos círculos militares, sabe a resposta. Quem diz que sabe, mente. O futuro do Brasil é um segredo bem guardado”, publicou.

Deixe seu comentário: