Olha a cobra! Confira como foi a festa junina de Anitta

Na noite desta terça-feira (25) rolou um animado arraiá na casa da cantora Anitta, no condomínio dela na zona oeste do Rio de Janeiro. Entre os convidados, estavam famosos como Neymar e Gabriel Medina – o que causou um alvoroço nas redes sociais, pois ambos já ficaram com a cantora. Além deles, outros convidados como David Brazil, Jojo Toddynho, Luisa Mell e Eri Johnson, que foi o padre do casamento na roça, estavam presentes. Claro que o amado de Anitta, Pedro Scooby, também marcou presença!

Sempre com uma carta na manga, a carioca ainda trocou duas vezes de look! Isso que é caipira chique! Em um deles, ela escolheu um vestido colorido cheio de retalhos, nas cores laranja e azul. Em outro, usou um conjuntinho amarelo xadrez. A festa contou com muitos quitutes e até um touro mecânico, que foi disputado entre os convidados!

Confira os melhores momentos:

