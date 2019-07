Olheiras: saiba os melhores tratamentos e as dicas caseiras para melhorar a pele

Não dá para negar: olheiras são incômodas. A pele escura e geralmente flácida abaixo dos olhos são resultado da ação da melanina, pigmento que dá cor à pele, somada a uma vasodilatação. Apesar de as olheiras serem associadas ao cansaço, algumas podem ser hereditárias, podendo surgir ainda na infância.

Apesar de a maquiagem ser uma grande aliada na hora de disfarçar as olheiras, há quem prefira investir em tratamentos que mandem embora o aspecto escuro abaixo dos olhos. A dermatologista Fernanda Casagrande e o cirurgião plástico Marcelo Moreira explicaram melhor este problema, já que para cada tipo de olheira, há uma causa e um tratamento específico.

Segundo os especialistas, existem, pelo menos, 4 tipos: a vascular, que tem um aspecto arroxeado; a melânica, que tem uma cor acastanhada; a anatômica, que forma uma pequena depressão e um afundamento na região abaixo dos olhos; e a olheira mista, que é uma junção das três primeiras.

Para cada olheira, uma causa diferente

Apesar de cansaço e noites mal dormidas serem os motivos mais comuns para as olheiras, eles não são os únicos. A olheira vascular, segundo a dermatologista, é aquela em que o aspecto varia durante o dia, conforme a dilatação dos vasos sanguíneos. “É formada por uma concentração e dilatação vascular. Varia de roxo claro a roxo escuro”, explicou.

Já a olheira melânica é fixa, já que concentra melanina na região. “Tem uma coloração que pode variar de castanho claro até marrom escuro”. A olheira anatômica, segundo a especialista, é como se fosse uma depressão abaixo dos olhos. “É bem evidente quando olhamos de frente para o espelho, pois a luz incidindo de cima acaba formando uma sombra nesta depressão, dando aspecto ainda pior para a olheira”.

Confira os tratamentos para cada tipo de olheira

Segundo o cirurgião, as olheiras com tom acastanhado podem ser tratadas com uma combinação de Peeling de cristal, máscaras clareadoras com ácido kójico e cremes clareadores, enquanto as olheiras avermelhadas podem ser amenizadas com luz pulsada. Outra opção é o laser de CO2.

“Ele remove a camada externa da pele danificada e promove o desenvolvimento de novo colágeno na derme e epiderme. Na área dos olhos, ele causa uma retração da pele, agindo sobre uma discreta flacidez palpebral, melhorando olheiras com bolsas”, explicou. Outra opção é a cirurgia de blefaroplastia. “Para corrigir imperfeições provocadas pela flacidez e redundância cutânea, também devido à falta de tônus dos músculos palpebrais e por presença de bolsas palpebrais herniadas”, indica o especialista. Já o preenchimento com ácido hialurônico é indicado para pessoas com olhos mais profundos.

Dicas caseiras para amenizar olheiras

Para melhorar o aspecto das olheiras em casa, os dois especialistas indicam compressas com água gelada, além da água boricada à noite, antes de dormir, para diminuir o edema roxo da pele. “Existem cremes que podem clarear a pele da região, outros podem fazer uma discreta vasoconstrição e melhorar os dois fatores: vascular e melânico”, explicou a dermatologista Fernanda. “Além disso, dormir cerca de 8 horas por dia, não fumar e realizar sessões drenagem linfática facial são fatores que também ajudam”, recomendou o cirurgião.

Deixe seu comentário: