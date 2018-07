OMO lança nova edição de garrafa feita com plástico do litoral brasileiro e inicia a utilização de plástico reciclado em sua linha de garrafas

Em 2018, OMO lança a primeira garrafa feita com plástico do litoral brasileiro. Essa edição especial celebra um passo importante da marca que, a partir desse ano, irá incluir plástico reciclado em todas as garrafas do lava roupas OMO Multiação, reduzindo de forma significativa o consumo deste componente na versão virgem. Esse movimento é chave para a iniciativa da Unilever em ter 25% de plástico reutilizado em suas embalagens até 2025.

Serão 18 mil unidades produzidas em parcerias com cooperativas do litoral brasileiro e que chegam aos consumidores ainda no mês de agosto.

O início dessa inovação foi em março desse ano. Em uma ação conjunta, OMO e a WWF- Brasil realizaram mutirões em praias icônicas do Brasil, no Rio de Janeiro (Copacabana e Niterói) e Pernambuco (Fernando de Noronha e Recife), para retirada de plásticos nesses locais. O objetivo foi contribuir para a conscientização em relação ao problema desse tipo de material nos oceanos e ao longo do litoral, além de ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais sustentáveis. O projeto também contou com o endosso do programa Clean Seas (“Mares Limpos”, em português), da ONU.

A iniciativa envolveu mais de mil voluntários, que recolheram 1,5 toneladas de plástico e participaram de ações educativas. Eles aprenderam sobre a importância de reciclar, de conservar nosso planeta e como ter hábitos mais sustentáveis.

“Dessa ação nas praias brasileiras veio a inovação da garrafa feita com o plástico do litoral e ela marca a inclusão de plástico reciclado em todas as garrafas da linha OMO Multiação.”, afirma Giovanna Gomes, diretora de marketing de OMO. “Esta iniciativa contribuirá para reduzir a demanda por plástico virgem, deixando de usar mais de 500 toneladas desse tipo de material por ano, além de fomentar toda cadeia de plástico reciclado. Queremos usar o alcance da marca OMO para despertar a consciência para o problema do plástico nos oceanos e incentivar as pessoas a reciclarem mais”, completa.

Selos ajudarão o consumidor a fazer escolhas sustentáveis

Além da inclusão do plástico reciclado nas embalagens, a marca, como parte do programa Por Um Planeta Mais Limpo, tem o intuito de ajudar os consumidores a fazerem escolhas ecologicamente conscientes. As embalagens de OMO contarão com selos que indicarão que seus produtos têm impacto reduzido no meio ambiente.

Esta ação é uma oportunidade de usar a força da marca OMO, que chega a mais de 75% dos lares brasileiros, como veículo para mensagens que estimulem a reciclagem e outras escolhas ecológicas, além de colocá-la como porta-voz de campanhas que ajudem as pessoas a adotarem hábitos mais sustentáveis.

