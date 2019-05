OMS elogia Brasil por cobrar ressarcimento de fabricantes de cigarros

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elogiou recente decisão tomada no Brasil. A Advocacia-Geral da União (AGU) brasileira solicitou à Justiça, na terça-feira (21), que os fabricantes de cigarros paguem ao governo os gastos de saúde pública com tratamentos à fumantes, nos últimos cinco anos.

“Nós aplaudimos essa decisão ousada do governo brasileiro de buscar ressarcimento das empresas multinacionais de tabaco pelos custos sociais e econômicos do sofrimento e dos cuidados de saúde resultantes de doenças tabaco-relacionadas. Vai beneficiar muito a população brasileira”, disse a coordenadora de Determinantes da Saúde, Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Saúde Mental do escritório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e da OMS no Brasil, Katia Campos.

A coordenadora ainda salientou que a iniciativa deverá ser exemplo. “Essa ação do Brasil serve de exemplo para outros países, tanto para incentivá-los a tomar medidas semelhantes quanto para subsidiá-los com argumentos jurídicos”, destacou ela. Campos disse ainda que as instituições apoiam esse combate: “Nós, da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, estaremos sempre à disposição para apoiar o país no enfrentamento ao fardo que o tabaco impõe às pessoas e aos sistemas nacionais de saúde”.

