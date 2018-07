Onça capturada em Cascavel

Uma das onças pardas capturada no fim da madrugada dessa terça-feira em Cascavel (PR), foi solta em uma área de proteção ambiental no início da tarde. Depois de ser capturado com a ajuda de uma armadilha instalada na área do Lago Municipal pela equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente, o animal passou por exames e levado para o local. Por medida de segurança, a reserva não foi informada.