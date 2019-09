Oncoclínica Porto Alegre recebe certificação internacional da JCI

A Oncoclínica Porto Alegre foi certificada pela Joint Commission International (JCI) em reconhecimento ao compromisso contínuo da instituição com padrões internacionais de referência em segurança e qualidade. É a primeira clínica do Rio Grande do Sul a receber esta certificação no Programa de Assistência Ambulatorial.

Com grande prestígio no cenário mundial da Saúde, o selo da JCI reconhece que a clínica segue práticas internacionais em seus processos assistenciais, incluindo segurança, atendimento humanizado, treinamento permanente dos colaboradores, gerenciamento da informação, entre outros aspectos. “A certificação mostra a seriedade nas nossas relações com o paciente e a nossa busca constante de desenvolvimento nos processos de melhoria da qualidade e de padrões assistenciais de excelência internacional,” afirma o Diretor Técnico da unidade, o oncologista Dr. Pedro Liedke.

A Oncoclínica Porto Alegre é uma das unidades do Grupo Oncoclínicas, um dos maiores e mais respeitados grupos de oncologia, hematologia e radioterapia da América Latina, com 66 unidades em 11 Estados, 730 médicos e 1.900 colaboradores. Em Porto Alegre, a equipe multidisciplinar é integrada por mais de 50 profissionais.

