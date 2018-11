Nesta sexta-feira e sábado, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre realiza a Jornada de Enfermagem Onco-Hematológica, destacando temas como as ações de equipe multidisciplinar no transplante de células–tronco hematopoéticas, cuidados com pacientes, inovações e bioética. As vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone (51) 3359.8090 ou eventos@hcpa.edu.br.

Deixe seu comentário: