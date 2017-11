Oncologistas americanos afirmam que o consumo de álcool, seja leve, moderado ou pesado, está associado ao aumento do risco de vários tipos de câncer

O uso de álcool, seja leve, moderado ou pesado, está associado ao aumento do risco de vários tipos de câncer, incluindo os de mama, cólon, esôfago, cabeça e pescoço. É assim que começa um informe de evidências sobre o uso de álcool e câncer de uma das sociedades de oncologia mais influentes no mundo, a ASCO (American Society of Clinical Oncology).

A orientação, divulgada nesta semana, é importante porque coloca o álcool como um fator de risco definitivo para o câncer, de forma indireta ou indireta. Diretamente, a ASCO cita que cerca de 6% das mortes no mundo estão associadas diretamente ao consumo de álcool. Segundo a entidade, não só o consumo pode levar ao câncer, mas também ele afeta negativamente o tratamento.

“As pessoas geralmente não associam beber cerveja, vinho e licor com o aumento do risco de desenvolver câncer em suas vidas”, disse Bruce Johnson, presidente da ASCO, em nota. “No entanto, a ligação entre o aumento do consumo de álcool e o câncer está muito bem estabelecida”, afirmou.

O estudo aponta que o etanol danifica o DNA de células saudáveis, o que pode fazer com que elas cresçam desordenadamente, provocando tumores. Também o acetaldeído – produto da digestão do álcool – contribui para essa influência negativa do álcool no genoma.

No caso de mulheres, o álcool também contribui para o aumento da quantidade de estrógeno no corpo – o que é um fator de risco para câncer de útero, ovário e mama. “Isso é particularmente importante para mulheres adeptas de tratamento hormonal na menopausa”, diz a ASCO.

O consumo de álcool também prejudica a absorção de vitaminas no corpo e leva ao aumento de peso, fatores também associados a uma maior chance de desenvolver câncer. Em pesquisa sobre a percepção do americano sobre o câncer, a entidade mostrou que apenas 38% deles estavam limitando sua ingestão de álcool como forma de reduzir seu risco de câncer. No Brasil, pesquisa da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica mostrou que o brasileiro desconhece fatores de risco comuns como a obesidade, o uso do cigarro e doenças sexualmente transmissíveis.

O relatório da ASCO também publicou diretrizes para contribuir para a diminuição do consumo de álcool: limitar a venda em alguns horários e dias; aumentar os impostos e o preço; fiscalizar a aplicação da lei que proíbe a venda a menores de 18 anos; restringir a exposição dos jovens à publicidade de bebidas alcoólicas; incluir estratégias de controle de álcool em planos abrangentes de controle de câncer.

Por fim, a entidade também pediu o desencorajamento de que indústrias de bebidas se engajem em campanhas de prevenção contra o câncer – como, por exemplo, o outubro rosa – “já que o consumo de bebida está associado a um risco aumentado do câncer, principalmente o de mama”, disse a entidade.

