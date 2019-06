Onda de calor deixa 78 mortos na Índia

Nas últimas 48 horas, ao menos 78 pessoas morreram no estado de Bihar, norte da Índia, afetado há mais de duas semanas por uma onda de calor extremo, segundo um balanço atualizado divulgado pelas autoridades. Muitas vítimas são procedentes da região de Magadh, que enfrenta seca e onde foram registradas temperaturas de 45 graus. No balanço anterior realizado no domingo 49 mortes foram registradas.

Cerca de 130 pessoas foram hospitalizadas. Muitas vítimas tinham mais de 50 anos e foram internadas em um estado semi-inconsciente, com febre alta, diarreia e vômitos. Uma grande parte do norte da Índia sofre há mais de duas semanas com o forte calor. No estado de Rajasthan a temperatura supera 50 graus. Em 2015, uma onda de calor provocou mais de 3.500 mortes na Índia e no Paquistão.

