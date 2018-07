Uma onda de calor intenso matou ao menos 14 pessoas durante um fim de semana prolongado de três dias no Japão, noticiou a mídia local nesta terça (17), e as temperaturas altas atrapalharam os trabalhos de recuperação em áreas atingidas por enchentes que mataram mais de 200 pessoas na semana passada. Na segunda-feira, um feriado nacional, as temperaturas passaram dos 39ºC em algumas áreas.