As temperaturas elevadas que assolam a França ameaçam precipitar o desabamento do teto abobadado de Notre-Dame, catedral de Paris já atingida por um incêndio, disse seu principal arquiteto nesta quarta-feira (24). juntas da alvenaria podem secar e fazer com que abóbada ceda de repente. Chamas de incêndio em abril destruíram teto da catedral e fizeram o cume desmoronar.

Deixe seu comentário: